МОН дало рекомендации по восполнению пробелов в образовании: учителя высказали критику

Воздушные тревоги прерывают уроки, вынуждают менять расписание и формы обучения. Поэтому у учеников могут возникать различные трудности в учебе.

Учителю же важно своевременно выявлять их и определять, в чем именно требуется помощь. Поэтому МОН Украины на днях обнародовало основные шаги по восполнению пробелов в образовании.

Соответствующий материал МОН опубликовало в фейсбуке.

Что говорят в МОН

Для школы этот процесс рассчитан на весь учебный год.