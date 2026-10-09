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Учеба Образование в Украине МОН дало рекомендации по восполнению пробелов в образовании: учителя высказали критику
9 октября, 15:38
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МОН дало рекомендации по восполнению пробелов в образовании: учителя высказали критику

Мария Волошин

Воздушные тревоги прерывают уроки, вынуждают менять расписание и формы обучения. Поэтому у учеников могут возникать различные трудности в учебе.

Учителю же важно своевременно выявлять их и определять, в чем именно требуется помощь. Поэтому МОН Украины на днях обнародовало основные шаги по восполнению пробелов в образовании.

Соответствующий материал МОН опубликовало в фейсбуке.

Что говорят в МОН

Для школы этот процесс рассчитан на весь учебный год.

  • Сентябрь–октябрь – диагностика. Учебное заведение выявляет учащихся, нуждающихся в поддержке.

  • Ноябрь–декабрь – планирование системы поддержки. Школа формирует группы в соответствии с потребностями детей, разрабатывает план, выбирает форматы работы.

  • Январь–март – реализация и мониторинг образовательной поддержки. Школа запускает запланированный формат поддержки, анализирует результаты и корректирует индивидуальные потребности учащихся.

  • Апрель–май – контрольное диагностирование и сравнение результатов с исходными. Определение, кому потребуется помощь в дальнейшем