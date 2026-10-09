МОН дало рекомендации по восполнению пробелов в образовании: учителя высказали критику
Воздушные тревоги прерывают уроки, вынуждают менять расписание и формы обучения. Поэтому у учеников могут возникать различные трудности в учебе.
Учителю же важно своевременно выявлять их и определять, в чем именно требуется помощь. Поэтому МОН Украины на днях обнародовало основные шаги по восполнению пробелов в образовании.
Соответствующий материал МОН опубликовало в фейсбуке.
Что говорят в МОН
Для школы этот процесс рассчитан на весь учебный год.
Сентябрь–октябрь – диагностика. Учебное заведение выявляет учащихся, нуждающихся в поддержке.
Ноябрь–декабрь – планирование системы поддержки. Школа формирует группы в соответствии с потребностями детей, разрабатывает план, выбирает форматы работы.
Январь–март – реализация и мониторинг образовательной поддержки. Школа запускает запланированный формат поддержки, анализирует результаты и корректирует индивидуальные потребности учащихся.
Апрель–май – контрольное диагностирование и сравнение результатов с исходными. Определение, кому потребуется помощь в дальнейшем