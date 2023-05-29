Прием в 1-е классы школ завершается: что нужно знать и обязательно сделать родителям

В 2023 году родители будущих первоклассников должны подать документы для зачисления их детей в первые классы до 31 мая. Все, что следует знать, читайте в материале.

Дети имеют право учиться в школе, которая ближе к месту их проживания. При этом, если есть свободные места, могут выбрать другие учебные заведения.

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Сроки и документы, какие следует подать для зачисления в 1 класс

Заявление онлайн или лично для зачисления ребенка в 1 класс нужно подать до 31 мая. Также следует иметь с собой паспорт и копию свидетельства о рождении ребенка. Не забыть стоит и оригинал или копию медицинской справки. Так же могут поступать и родители детей, которые сейчас находятся за границей. После зачисления дети смогут получать образование онлайн.



Процедура зачисления ребенка в 1 класс / Служба образовательного омбудсмена Процедура зачисления ребенка в 1 класс / Служба образовательного омбудсмена

Кто имеет право на первоочередное зачисление в первый класс

Такое право имеют:

дети, проживающие на территории обслуживания школы;

дети, которые являются родными братьями и сестрами детей, которые уже учатся в этой школе;

дети работников школы.

Первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно.

Если на 31 мая количество поданных заявлений о зачислении не превышает общего количества мест в первых классах, то не позднее 1 июня издают приказ о зачислении всех детей.

До 15 июня включительно по результатам жеребьевки на свободные места относят детей, не проживающих на территории школы.

В течение двух рабочих дней со дня зачисления детей в первый класс школа обнародует на своем информационном стенде, а также на официальном сайте:

список зачисленных учеников с указанием только их фамилий;

объявления о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;

информацию о количестве свободных мест и фамилиях детей, претендующих на свободные места;

приказ руководителя учебного заведения об образовании конкурсной комиссии из трех человек для проведения жеребьевки.

Важно! Присутствие ребенка при подаче заявления, жеребьевки или зачисления не обязательно. Это не имеет права требовать работников школы или делать условие для зачисления.

Как происходит жеребьевка

Жеребьевка для зачисления детей на свободные места в школу происходит в течение 5 – 10 июня. Процедура должна проходить прозрачно. Событие могут навестить даже журналисты и общественные деятели.

Жеребьевку производят с помощью барабана, ящика или другого устройства из прозрачного материала. В течение 2 рабочих дней после объявления результатов можно подать жалобу по результатам жеребьевки.

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После 15 июня зачисление на свободные места происходит следующим образом;

к началу учебного года – дети, имеющие право на первоочередное зачисление;

в течение учебного года – в порядке поступления заявлений о зачислении.

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Как относят к 1 классу детей-переселенцев

Если у родителей нет свидетельства о рождении ребенка, директор школы должен помочь с его оформлением.

В Службе образовательного омбудсмена отметили, что в условиях военного положения родителям и законным представителям детей-переселенцев необходимо предоставить один из следующих документов:

справку о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справку об обращении за защитой в Украине;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита.

Как будут зачислять детей, которые сейчас находятся на ВТО

В Минобразования советуют родителям подавать заявление в школу, расположенную на подконтрольной Украине территории. Впоследствии ребенок будет учиться дистанционно.

Что еще стоит знать о поступлении в первый класс: