Первый класс должно наполнять не более 24 учеников: у Горбачева указали на проблемы
Источник:Офис образовательного омбудсмена
В Украине с нового учебного года изменят максимальное количество учеников, которые должны учиться в одном классе начальной школы. Детей должно быть не менее 5 и не более 24.
В Офисе образовательного омбудсмена Украины ответили на многочисленные вопросы родителей по распределению учеников, поскольку продолжается прием в первые классы. Ведь с 1 сентября 2024 года должна вступить в силу норма части 2 статьи 12 Закона Украины “О полном общем среднем образовании".
Смотрите также Программу предмета "Защита Украины" полностью переписали: какие изменения ожидают учеников
Какие вопросы требуют решения
В Офисе образовательного омбудсмена говорят, что действующие 2 – 4 классы НУШ не надо переформатировать. Формировать эти классы может более 24 учеников. Однако это правило не касается первых классов, в которые сейчас идет набор.
Также добавляют, что во время военного положения трудно воплотить в жизнь вышеупомянутую норму. Поэтому Сергей Горбачев обратил внимание на необходимость разъяснения таких вопросов:
- В первых классах очно не может учиться более 24 учеников, а дистанционно – может. А как быть, если ученики учатся в рамках смешанного формата?
- Как делить на группы школьников первых классов, если их всего 24, а не 27, как отмечали в МОН?
- Формула распределения образовательной субвенции не учитывает вышеупомянутые изменения.
- Уменьшение наполняемости первых классов может потребовать дополнительного финансирования.
- В сельской местности может возникнуть проблема, если максимальное количество первоклассников – 27 детей, а открыть два класса с условным количеством 14 и 13 человек община финансовой способности нет.
Ранее мы также информировали о том, что Минобразования Украины основательно пересматривает предмет "Защита Украины". Образовательную программу полностью переписали. Детали читайте по ссылке.