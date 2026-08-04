По каким специальностям с государственной поддержкой в этом году выросло количество заявлений

В Украине завершился прием заявлений от абитуриентов на бакалавриат в вузах. В этом году вузы получили гораздо больше заявлений, чем в прошлом году.

В этом году абитуриенты подали на 28 % больше заявлений, чем в 2025 году. Об этом Укринформу сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

На какие специальности с государственной поддержкой подали больше заявлений

По словам чиновника, по сравнению с 2025 годом выросло количество заявлений на ряд специальностей, получающих государственную поддержку. В частности, на следующие:

Среднее образование – 31 265 заявлений (в 2025 году – 28 649);

Строительство и гражданская инженерия – 23 822 (14 740 – в 2025 году);

Автомобильный транспорт – 17 861 (12 847 – в 2025 году);

Агрономия – 16 984 (12 379 – в 2025 году);

Электротехника – 16 366 (10 418 – в 2025 году);

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 15 365 (10 009 – в 2025 году);

Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 8 797 (6 595 – в 2025 году);

Машиностроение – 8 634 (7 060 – в 2025 году);

Агроинженерия – 8 547 (5 979 – в 2025 году);

Пищевые технологии – 8 070 (6 868 – в 2025 году).

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Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы