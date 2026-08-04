Цьогоріч вступники подали заяв на 28% більше ніж 2025 року. Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти та науки Микола Трофименко.

На які спеціальності з держпідтримкою подали більше заяв

Якщо порівняти з 2025 роком, за словами посадовця, зросла кількість заяв на низку спеціальностей, які мають державну підтримку. Зокрема, на такі:

Середня освіта – 31 265 заяв (у 2025 році – 28 649);

Будівництво та цивільна інженерія – 23 822 (14 740 – у 2025 році);

Автомобільний транспорт – 17 861 (12 847 – у 2025 році);

Агрономія – 16 984 (12 379 – у 2025 році);

Електрична інженерія – 16 366 (10 418 – у 2025 році);

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 15 365 (10 009 – у 2025 році);

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 8 797 (6 595 – у 2025 році);

Машинобудування – 8 634 (7 060 – у 2025 році);

Агроінженерія – 8 547 (5 979 – у 2025 році);

Харчові технології – 8 070 (6 868 – у 2025 році).

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Що відомо про подання заяв на вступ до вишів