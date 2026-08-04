В этом году абитуриенты подали на 28 % больше заявлений, чем в 2025 году. Об этом Укринформу сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
На какие специальности с государственной поддержкой подали больше заявлений
По словам чиновника, по сравнению с 2025 годом выросло количество заявлений на ряд специальностей, получающих государственную поддержку. В частности, на следующие:
Среднее образование – 31 265 заявлений (в 2025 году – 28 649);
Строительство и гражданская инженерия – 23 822 (14 740 – в 2025 году);
Автомобильный транспорт – 17 861 (12 847 – в 2025 году);
Агрономия – 16 984 (12 379 – в 2025 году);
Электротехника – 16 366 (10 418 – в 2025 году);
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 15 365 (10 009 – в 2025 году);
Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 8 797 (6 595 – в 2025 году);
Машиностроение – 8 634 (7 060 – в 2025 году);
Агроинженерия – 8 547 (5 979 – в 2025 году);
Пищевые технологии – 8 070 (6 868 – в 2025 году).
"Оптіма" запрошує на безоплатний вебінар! Плануєте змінити школу або розглядаєте дистанційне навчання? 18 серпня о 19:00 представники "Оптіми" розкажуть, як навчаються учні, як організований освітній процес, із чого почати вступ. Реєстрація – за посиланням.
Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы
- 19 июля стартовал основной этап вступительной кампании 2026 года – подача заявлений. Для всех категорий абитуриентов он продлится до 1 августа. В течение этого периода абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение.
- На контрактную форму обучения также можно подать до 5 заявлений.
- Каждому заявлению – как на бюджет, так и на контракт – абитуриент должен присвоить приоритет. Приоритет – это очередность заявлений, по которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении.
- По состоянию на 3 августа абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 640 тысяч заявлений.