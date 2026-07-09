Какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты ЛНУ имени Ивана Франко

Продолжается приемная кампания в вузы 2026 года. Одним из ведущих высших учебных заведений нашей страны является Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

При этом вуз уже не первый год остается одним из самых популярных среди абитуриентов. Ректор ЛНУ Роман Гладишевский в интервью ZAXID.NET рассказал, какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты.

Какие специальности в ЛНУ чаще всего выбирают абитуриенты

По результатам вступительной кампании 2025 года в Львовском университете среди самых популярных специальностей figurent следующие:

"Филология";

"Экономика и международные экономические отношения";

"Менеджмент";

"Право";

"Психология".

Также "Журналистика" всегда пользуется популярностью. Филология – это не только украинский, но прежде всего английский язык, а в целом в университете мы преподаем более 30 языков,

– уточнил Гладишевский.

И предсказал, что эти специальности останутся популярными и в этом году.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какова стоимость обучения в ЛНУ в этом году