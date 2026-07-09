При этом вуз уже не первый год остается одним из самых популярных среди абитуриентов. Ректор ЛНУ Роман Гладишевский в интервью ZAXID.NET рассказал, какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты.
Какие специальности в ЛНУ чаще всего выбирают абитуриенты
По результатам вступительной кампании 2025 года в Львовском университете среди самых популярных специальностей figurent следующие:
"Филология";
"Экономика и международные экономические отношения";
"Менеджмент";
"Право";
"Психология".
Также "Журналистика" всегда пользуется популярностью. Филология – это не только украинский, но прежде всего английский язык, а в целом в университете мы преподаем более 30 языков,
– уточнил Гладишевский.
И предсказал, что эти специальности останутся популярными и в этом году.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Какова стоимость обучения в ЛНУ в этом году
- Стоимость обучения в 2026/2027 учебном году здесь выросла на 30%. Речь идет об обучении на дневной форме бакалавриата.
- Самыми дорогими являются такие специальности, как "Кибербезопасность", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки", "Международные отношения" и т. д.
- Самыми дешевыми специальностями, напротив, являются такие, как "Химия", "Биология", "Физика" и т. д.