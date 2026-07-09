При этом вуз уже не первый год остается одним из самых популярных среди абитуриентов. Ректор ЛНУ Роман Гладишевский в интервью ZAXID.NET рассказал, какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты.

Какие специальности в ЛНУ чаще всего выбирают абитуриенты

По результатам вступительной кампании 2025 года в Львовском университете среди самых популярных специальностей figurent следующие:

"Филология";

"Экономика и международные экономические отношения";

"Менеджмент";

"Право";

"Психология".

Также "Журналистика" всегда пользуется популярностью. Филология – это не только украинский, но прежде всего английский язык, а в целом в университете мы преподаем более 30 языков,

– уточнил Гладишевский.

И предсказал, что эти специальности останутся популярными и в этом году.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какова стоимость обучения в ЛНУ в этом году