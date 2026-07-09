При цьому виш є одним із найпопулярніших серед вступників уже не перший рік. Ректор ЛНУ Роман Гладишевський в інтерв'ю ZAXID.NET розповів, які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти.
Які спеціальності в ЛНУ найчастіше обирають вступники
За результатами вступної кампанії у 2025 році, у Львівському університеті серед найпопулярніших спеціальностей є такі:
"Філологія";
"Економіка та міжнародні економічні відносини";
"Менеджмент";
"Право";
"Психологія".
Також "Журналістика" завжди є популярною. Філологія – це не лише українська, а насамперед англійська, а загалом в університеті ми викладаємо понад 30 мов,
– уточнив Гладишевський.
І спрогнозував, що ці спеціальності залишаться популярними і цьогоріч.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Яка вартість навчання у ЛНУ цьогоріч
- Вартість навчання у 2026/2027 навчальному році тут зросла до 30%. Мовиться про навчання на денній формі на бакалавраті.
- Найдорожчими є такі спеціальності як "Кібербезпека", "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки", "Міжнародні відносини" тощо.
- Найдешевшими спеціальностями натомість є такі як "Хімія", "Біологія", "Фізика" тощо.