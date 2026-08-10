Колледжи обнародовали списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет
В Украине продолжается приемная кампания в колледжи. Абитуриенты, окончившие 11 класс и профессионально-технические училища, желающие получить степень "младшего бакалавра", получили рекомендации на поступление на государственное финансирование.
Соответствующие рейтинговые списки опубликованы на сайте Вступ.ОСВИТА.UA.
Что известно о списках абитуриентов
Списки лиц, рекомендованных к зачислению по каждому конкурсному предложению, сформированы на основе конкурсного балла.
Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления на места государственного заказа до 18:00 14 августа.
Зачисление абитуриентов на бюджетные места происходит не позднее 18:00 19 августа.
Зачисление на обучение за счет средств физических или юридических лиц происходит не позднее 12:00 30 августа. Дополнительный набор – не позднее 15 октября.
Перевод на бюджет с контрактной формы обучения проводится не позднее 30 августа.
Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения в отрасли.
Первые колледжи, которые примут участие в эксперименте, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказы на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировано ввести новые профессии, новые учебные программы и т. д.