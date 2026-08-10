В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения в отрасли.

Первые колледжи, которые примут участие в эксперименте, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказы на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.