Відповідні рейтингові списки оприлюднені на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.
Що відомо про списки вступників
Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, сформовані на основі конкурсного бала.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 14 серпня.
Зарахування вступників на бюджет відбувається не пізніше ніж 18:00 19 серпня.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 12:00 30 серпня. Додатковий набір – не пізніше ніж 15 жовтня.
Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше ніж 30 серпня.
Які зміни у професійній освіті запланували?
У вересні 2025 року набув чинності новий Закон "Про професійну освіту". Він передбачає поступові зміни галузі.
Перші коледжі, які увійдуть до експерименту, уже 2026 року працюватимуть у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Вони отримають фінансову та управлінську автономію, зможуть гнучко розпоряджатися власними коштами й самостійно формувати кадрову структуру, не прив'язуючись до тарифної сітки. Коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.
Також запланували запровадити нові професії, нові навчальні програми тощо.