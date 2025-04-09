Где участнику НМТ-2025 найти информацию о месте и дате сдачи тестирования

Накануне сдачи национального мультитеста участники ищут информацию о дате, месте и времени проведения тестирования. Их можно найти в приглашении для участия в НМТ.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена.

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Где найти информацию о месте и дате сдачи НМТ-2025

При этом приглашение на этой странице появится не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашение участники основной сессии получат с 4 мая.

Участники, которые будут сдавать мультитест во время дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, и Сертификат национального мультипредметного теста 2025 года.

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Что известно об НМТ в 2025 году