Приказ МОН о дистанционном обучении отменят, – Федоров

Приказ Министерства образования и науки Украины №1112, который касается, в частности дистанционного обучения, отменят. Власти будут искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова, который в новом правительстве должен стать первым вице-премьером. Он также назвал причину отмены документа.

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Почему отменят закон МОН о дистанционке?

Приказ должны отменить в пятницу, ведь к нему есть много вопросов у общества и депутатов.

Вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в оффлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет – за ковид, полномасштабную войну... Будем искать этот путь,

– сообщил чиновник.

Отметим, что этот приказ ограничивает право выбора учебного заведения. В частности, с 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы должны учиться очно в школе по месту жительства.

Также документ ограничивает доступ к дистанционному образованию. Для дистанционных классов устанавливают требование по количеству учеников – не менее 20 детей. Такая норма противоречит действующему Закону "О полном общем среднем образовании", согласно которому в классе должно быть не менее пяти учеников.

Приказ также усложняет обучение в украинских школах детям с ВОТ. По предложению министерства, дети с ВОТ могут учиться дистанционно на педагогическом патронаже. Однако для этого их родители должны написать специальное заявление, предоставить в нем свои персональные данные и дать согласие на их обработку. А это опасно для украинцев с ВОТ, за которыми следят оккупанты.

Приказ угрожает и безопасности детей в прифронтовых зонах. В МОН акцентируют на возвращении детей за парты в тех учебных заведениях, где есть укрытие. Однако далеко не везде есть укрытия или они не соответствуют требованиям. И сама дорога в школу в регионах, которые постоянно под обстрелами, может быть опасной.