Приложение "Мрия" стало реальностью для украинских школ. Более того, работают над расширением его возможностей для дошкольного образования и университетов. Чего ожидать дошкольникам, рассказывает 24 Канал, со слов своего журналиста Льва Шевченко.

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Будет ли интегрироваться "Мрия" в дошкольное образование

8 апреля на конференции "Мрия Постосвіта" в Киеве у Михаил Федоров вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий рассказал, что летом 2025 года начнется тестирование интеграции дошкольного образования в образовательную платформу "Мрия".

Дошкольное образование. Мы активно над ним работаем, и планируем начать его тестировать летом. Образование начинается с дошкольного, и на самом деле на сегодняшний момент, не всегда было внимание различных государственных институтов к дошкольному, и мы стараемся с Министерством образования исправить ситуацию, и сделай все, чтобы администрации дошкольных учреждений и педагоги, педагоги, которые там работают получили максимальное количество образовательного контента для детей,

– сказал Федоров.

Интеграция "Мрии" в дошкольное образование будет важной для родителей, чтобы они понимали как происходит учебный процесс, что ребенка научили в саду, как помочь закрепить дома определенную тему.

Кроме того, по его словам, это поможет с учебными планами и отчетностью для воспитателей.

Будет ли платным приложение "Мечта"

С момента внедрения приложения "Мрия" 8 апреля и в течение 2025 года, к образовательной платформе "Мрия" присоединят не менее 2 тысяч школ. Об этом заявил вице-премьер Михаил Федоров.

У некоторых вызывают вопросы, будут ли услуги приложения платными.

Соруководитель проекта "Мрия" Александр Павленко на EdTech-ивенте "Мрія - Постосвіта" заявил, что приложение "Мрия" для украинских школ будет бесплатным. Родителям и детям не придется платить за его использование, что делает его доступным для всех.

"Мрия" – бесплатная навсегда. Она будет бесплатной для школ, для родителей, для детей, как участников образовательного процесса. Она создана для Украины и будет работать в Украине,

– отметил Павленко.

Школы присоединиться к "Мрии" могут двумя способами:

В индивидуальном порядке. Школы могут подать заявку на сайте, и разработчики ее обработают, свяжутся и помогут внедрить "Мрию" в конкретной школе. Внедрение "Мрию" на уровне общины. Это может быть отдельная община, город или даже вся область. Так "Мрию" уже внедряют в Запорожской области

После пилотного внедрения со 2 сентября в 40 школах в Запорожской, Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской и Днепропетровской областях и Киеве к приложению присоединились уже более 100 тысяч пользователей.