В МОН анонсировали запуск образовательного приложения Мрия: чем оно уникально

В скором времени состоится запуск образовательного приложения Мрия. Поэтому Минобразования предлагает украинцам присоединиться к опросу о его работе.

Это приложение должно способствовать трансформации украинского образования. Идея Мрии – обеспечить равный доступ к знаниям каждому украинцу и помочь миллионам детей и взрослых стать теми, кем они действительно хотят.

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В скором времени запустят образовательное приложение Мрия

Опрос можно найти на официальных страницах в соцсетях.

В Минцифре уже показали, как будет выглядеть интерфейс этого образовательного приложения. Вицепремьер Михаил Федоров при этом сообщил, что запуск сервиса переносится на 2024 год.

Он также отметил, что Мрия – приложение для анализа и мониторинга успеваемости ученика.

Когда мы знаем, как ребенок учится, какие оценки получает, мы можем рекомендовать ребенку новые образовательные траектории,

– заявил чиновник.

И уточнил, что в этом году приложение еще не будет запущено, как обещали ранее.

Федоров также показал интерфейс приложения. Так, мрия визуально напоминает Дию.

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Что известно об украинской образовательной Мрие