В течение 2025 года система станет национальной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия "Мечта Постосвита", сообщает корреспондент 24 Канала Лев Шевченко.

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Что заявил Зеленский о приложении "Мрия"

Запуск этого приложения украинский президент назвал особым решением, таких, по его мнению, "немного в мире". Он отметил, в подобных технологических вопросах Украина является одним из лидеров. В системе объединили учебные материалы, журналы, оценки, домашние задания и информация для родителей.

"Мрия" упрощает процесс обучения в школе и делает это системно. И позволяет детям во всех частях нашей большой страны – от прифронтовых общин до каждого нашего города, каждого села, каждой школы – иметь одинаково полный доступ к образованию. С 1 сентября прошлого года и по сей день с "Мрией" уже 40 украинских школ из шести областей,

– заявил он.

Кроме вышеупомянутого, в приложении "Мрия" дети смогут тайно сообщать о буллинге в школе.



Владимир Зеленский рассказал в приложении "Мрия" дети смогут тайно сообщать о буллинге в школе / Фото Льва Шевченко

По его словам, уже в этом году приложение станет национальным. Сейчас зафиксировали более тысячи заявок от украинских школ на подключение к "Мрии", ответ на которые будет положительным. В течение 2025 года планируют подключить к вышеупомянутому приложению еще тысячи школ.

"Наша цель – чтобы все украинские дети, родители наших детей, все украинские учителя имели "Мечту", – резюмировал Владимир Зеленский.