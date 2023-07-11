Где найти пример мотивационных писем для поступления в вуз на разные специальности

Многие поступающие в 2023 году в Украине должны подать конкурсной комиссии ЗВО мотивационные письма. В частности, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и заинтересованность в выбранной специальности.

Эти мотивационные письма увеличивают шансы абитуриента на поступление. Где искать примеры читайте дальше.

Смотрите также Как грамотно и красиво написать мотивационное письмо: полезные подсказки

Пример мотивационных писем для поступления в университет 2023 г.

Так, мотивационные письма должны подать, в частности те абитуриенты, которые поступают на творческие специальности.

Вот примеры таких писем на разные специальности;

Смотрите также Вступительная кампания 2023 года: когда и как происходит творческий конкурс на бакалавриат

Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс

Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:

физическая культура и спорт;

аудиовизуальное искусство и производство;

дизайн (специализация "Графический дизайн");

дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

дизайн (специализация "Дизайн среды");

дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

хореография;

музыкальное искусство;

сценическое искусство;

архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.