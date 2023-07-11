Где найти пример мотивационных писем для поступления в вуз на разные специальности

11 июля 2023, 14:33
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Источник:

osvita.ua

Многие поступающие в 2023 году в Украине должны подать конкурсной комиссии ЗВО мотивационные письма. В частности, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и заинтересованность в выбранной специальности.

Эти мотивационные письма увеличивают шансы абитуриента на поступление. Где искать примеры читайте дальше.

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Пример мотивационных писем для поступления в университет 2023 г.

Так, мотивационные письма должны подать, в частности те абитуриенты, которые поступают на творческие специальности.

Вот примеры таких писем на разные специальности;

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Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс

Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:

  • физическая культура и спорт;
  • аудиовизуальное искусство и производство;
  • дизайн (специализация "Графический дизайн");
  • дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
  • дизайн (специализация "Дизайн среды");
  • дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
  • изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
  • хореография;
  • музыкальное искусство;
  • сценическое искусство;
  • архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.

Автор: Марія Волошин