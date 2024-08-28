Приоритет – безопасность: когда и в каком формате стартует обучение в школах Киева

В Киеве постараются организовать обучение детей максимально в очном формате. Все же в условиях военного положения приоритетом является безопасность.

Учебный год в учебных заведениях столицы начнется 2 сентября. Продлится до 30 июня 2025 года.

Смотрите также МОН обяжет учеников-переселенцев учиться очно в местных школах

Как будут учиться дети в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в 950 учебных заведений пойдут всего 372 тысячи учеников и воспитанников: в детсады – почти 58 тысяч детей, в школы – 281 тысяча учеников.

В условиях военного положения нашим приоритетом является безопасность каждого участника образовательного процесса – и учеников, и учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения,

– подчеркнул чиновник.

Для этого город внедряет комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды". Так, Муниципальная охрана столицы обеспечит физическую охрану всех школ. Все образовательные учреждения Киева оборудовали тревожными кнопками: они находятся под круглосуточной пультовой охраной. Также в учебных заведениях столицы внедряют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации и устанавливают высокоскоростной интернет.

Осваивать перспективную профессию по гибкому графику – это реальность благодаря дистанционному колледжу OPTIMA! Присоединяйтесь к бесплатному вебинару, где можно узнать все о поступлении и преимуществах дистанционного обучения. Не упустите шанс начать успешную карьеру уже после 9 класса!

Начальник КМВА Сергей Попко в своем телеграмм-канале сообщил, что основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная. В таком случае учебное заведение должно иметь укрытие. Но в отдельных случаях можно внедрить дистанционную, смешанную и другие формы, предусмотренные законодательством Украины.