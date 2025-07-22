Как правильно расставлять приоритетности в заявлениях на поступление

В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Абитуриенты уже подают заявления для поступления в вузы.

Состоялись, в частности, изменения в системе приоритетностей при подаче заявлений для поступления на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений. Об основных моментах рассказали 24 Каналу в ГП "Инфоресурс".

Смотрите также Обнародовали первые списки поступающих в вузы

Что должны знать абитуриенты о приоритетности заявлений?

Приоритетности необходимо устанавливать всем заявлениям: как на бюджет/контракт, так и только на контракт.

Если надо, можно подать два отдельных заявления на одно конкурсное предложение: первое – на бюджет/контракт, второе – исключительно на контракт. Но заявления будут с разными приоритетностями.

Все заявления с приоритетностями будут участвовать в алгоритме адресного размещения.

По результатам адресного размещения по заявлению на бюджет/контракт можно получить рекомендацию только на бюджетное место, по заявлению на контракт – только на контрактное место.

После завершения этапа подтверждения предоставленных по алгоритму адресного размещения рекомендаций можно будет получить рекомендацию на вакантное контрактное место как по заявлению на бюджет/контракт, так и по заявлению на контракт (если абитуриент не подтвердит предоставленную ему рекомендацию на бюджет или контракт, не получит ни одной рекомендации или решит одновременно учиться на двух образовательных программах).

По итогам работы алгоритма рекомендацию можно получить только по одному заявлению.

При определенных условиях (результаты НМТ) стоимость обучения на контракте может полностью или частично компенсировать государственный грант, однако в случае получения рекомендации на бюджет и отказа от ее реализации, абитуриент не сможет получить государственный грант.

Обратите внимание! Всего можно подать 15 заявлений, из них максимум 5 – на бюджет.

Соответственно можно указать приоритетности от 1 до 15, в произвольной последовательности (то есть при желании приоритетность 1 может быть на контракт).

1 – самая высокая приоритетность, то есть самая желанная для поступления заявление.

Каждая следующая приоритетность имеет меньшее значение, однако система будет рассматривать их поочередно, если абитуриент не пройдет по предыдущим.

Номер каждой приоритетности уникальный, его можно поставить только одному заявлению: или бюджет/контракт или только контракт.

Смотрите также Где искать рейтинговый список поступающих в вузы

Какие есть два этапа предоставления рекомендаций?

I этап – по итогам работы алгоритма адресного размещения:

по заявлениям на бюджет/контракт предоставляются рекомендации на бюджет;

по заявлениям на контракт предоставляются рекомендации на контракт.

II этап – после зачисления по рекомендациям, предоставленными алгоритмом.

Если поступающий:

не получит ни одной рекомендации;

не подтвердит предоставленную ему рекомендацию на бюджет или контракт;

решит одновременно учиться на двух образовательных программах.

Он может получить рекомендацию на контракт по заявлениям:

поданным на бюджет/контракт - тогда они рассматриваются уже как заявления на контракт;

поданным только на контракт.

В таком случае учебное заведение самостоятельно может предоставить рекомендацию на контракт, начиная с поступающих с высшим конкурсным баллом в пределах лицензированного объема.

Смотрите также Стартовал прием заявлений от абитуриентов на бакалавриат

Можно ли отменить заявление?

Заявление с приоритетностью можно отменить на разных этапах. Однако если его уже зарегистрирует учебное заведение, то абитуриент больше не сможет подать заявление с такой же приоритетностью. То есть отменить заявление с приоритетностью без ее потери можно только со статусом "Зарегистрировано в ЕГЭБО".

Важные даты

Если заявление получило рекомендацию в пределах адресного размещения, то:

абитуриент должен подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению до 18:00 9 августа;

заведение должно завершить зачисление до 23:59:59 11 августа.

Если заявление НЕ получило рекомендацию в пределах адресного размещения, то: