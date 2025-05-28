Премьер Шмыгаль озвучил приоритеты государства в сфере образования

Образование – один из основных приоритетов государства. Оно лежит в основе современных глобальных изменений и трансформаций.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал. Премьер при этом рассказал о приоритетных целях в сфере образования.

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Шмыгаль назвал приоритеты государства в сфере образования

Глава Кабмина отметил: на сегодня актуальна подготовка детей к вызовам динамичного XXI века. Они должны уметь ориентироваться в информационном пространстве, учиться и переучиваться в течение жизни, уметь критически мыслить и тому подобное. Также чиновник уточнил, какие цели важны в сфере образования сейчас.

Конкурентоспособность на рынке труда. Школа должна выявить таланты ребенка, мотивировать его к развитию и совершенствованию, а профтехи и вузы – готовить специалистов.

Шмыгаль сообщил, что за два года правительство выделило около 14 миллиардов гривен на ремонт и строительство укрытий в школах. Построили, в частности, 15 подземных школьных пространств в прифронтовых регионах. В этом году должно появиться еще более 180. Сейчас 80% всех украинских школ имеют укрытия различного типа. Премьер также уточнил, что 2,8 миллиарда гривен государство направило для закупки "школьников".

Реформа НУШ продолжается. За два года выделили 3,4 миллиарда гривен субвенций и еще почти 500 миллионов гривен – на оборудование для старшей школы.

В части школ также уже доступно образовательное приложение Мрия.

Профтехи. Государство направило на модернизацию этих учебных заведений 1 миллиард гривен. Профтехобразование должно давать возможность быстро выйти на рынок труда.

Также в Украине планируют внедрить механизм финансирования дуального образования: гранты от государства и общин для обучения на базе предприятий.

Высшее образование. Учреждения высшего образования интегрируют в европейское пространство. Так, студенты получат широкий выбор образовательных траекторий, а вузы – гарантированную автономию.

Вспомнил премьер и о введении государственных грантов на обучение в ЗВО для контрактников. Их получили уже около 13 тысяч первокурсников.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой также рассказал, повысят ли учителям зарплату.