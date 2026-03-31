"Пробка" на дороге или в бутылке: какое из обозначений этого слова является правильным

В украинском языке немало многозначных слов, а еще – синонимов. Поэтому мы можем иногда путаться и сомневаться – то ли слово, и в той ли ситуации использовали.

В каком значение и когда использовать слова "корок" и "пробка", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Ольги Багний.

Что такое пробка и где она бывает?

Вы точно слышали и знаете, что такое "пробка". Это слово вы слышите чуть ли не каждый день, но не всегда задумываемся, правильно ли, и в тех ли случаях мы его говорим. А само слово – многозначное.

Слово "пробка" пришло к нам из чужого языка, немецкого – Propf – "пробка" и закрепилось в быту. Первоначальное значение: это предмет, которым затыкают отверстие – чаще всего в бутылке. Но кроме него есть еще:

Материал, который получают из вторичной покровной ткани пробкового дуба.

Общее наименование затычек различного назначения (для укупорки бочек, бутылок и т. д.).

То, что загораживает доступ, проход куда-либо, мешая действию, функционированию чего-либо.

Один из видов электрических предохранителей.

Препятствие, мешающее движению транспорта.

А синонимом к слову "пробка" является другое – "корок", которое тоже имеет несколько значений: В ботанике – это наружный слой покровной ткани растений, содержащийся под корой.

В быту – это затычка для бутылки, трубки, посуды.

В обуви – это каблук или каблук, часто обтянутый кожей. Интересно! Слово "корок" присутствует во многих языках мира. Поскольку в праславянском языке есть слово кора, а похоже латынь – cortex. А из них другие языки образовали свои очень похожие варианты которым обозначают и растение, и изделие из него – корок: немецкий – Kork, чешский – korek, испанский – corcho. В быту "пробка" и "корок" в нескольких случаях употребляются как равные: в бутылке – и пробка, и корок; как материал из коры – и пробка, и корок. В переносном значении: "пробка" и "корок" закрепилась в выражении – "пробка на дороге". Можно ли называть ситуацию на дороге "пробкой": смотрите видео Однако, если же речь идет о ситуации на дорогах в крупных городах, то правильное слово – затор. То есть ситуация, когда есть скопление людей, транспорта и т.д., что создает препятствие движению. Украинские языковеды советуют говорить, что на дороге – "затори".

Слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но оно тогда будет переносным. А это значит, что его можно использовать только в устной или художественной речи. В новостях на радио в документах желательно употреблять – "дорожный затор" или "затор на дороге".

– отметил языковед Александр Авраменко. "затор" – это еще: Кроме того, как отмечает Толковый словарь украинского языка,– это еще:

Накопление льдин на реке во время ледохода: "Из опасных явлений наблюдались выходы воды на пойму в бассейне Днестра, а также несколько ледовых заторов на реках Закарпатья." (из газеты). Затруднение, препятствие, задержка в чем-либо: "Видишь – вот здесь затор. Здесь сюжет остановился." (Олесь Донченко) Заметим, что украинские словари фиксируют все три лексемы – "пробка", "корок", "затор", но не во всех случаях они могут быть синонимами.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете стоять в "пробке", вспомните: на самом деле это – "затор". А "пробка" или "корок" пусть остается там, где ему место – в бутылке хорошего вина или сока. Язык – это наш ежедневный выбор и стоит выбирать говорить правильно.

Это не единственный случай, когда разные слова обозначают один предмет, ранее мы писали ситуации, когда стоит говорить баклажка, а когда – бутыль.