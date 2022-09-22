Деньги за отмененное пробное ВНО можно вернуть или отдать ВСУ: как это сделать

Из-за полномасштабного вторжения россии, в Украине отменили как пробное ЗНО-2022, так и традиционное. Однако ранее на пробную оценку знаний зарегистрировалось немало людей и заплатили за это деньги.

Сейчас тем, кто регистрировался на пробное ВНО, вернут часть уплаченных, но неиспользованных денег. В Минобразования уже согласовали порядок возврата средств.

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Возвращенные средства можно отдать ВСУ

Сумма средств, возвращенных за ВНО, будет зависеть от региона. Что интересно, эти возвращенные средства можно перечислить на нужды ВСУ.

Для возврата/перерасчета средств за пробное ВНО следует:

авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского или регионального центра оценивания качества образования. При этом указать название регионального центра, которому платили, а также логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО;

выбрать, куда перечислить средства: в поддержку ВСУ или на личный счет.

Если вы хотите перечислить эти средства на нашу армию, следует также подтвердить согласие на это и указать свои имя и фамилию, как при регистрации на пробное ВНО.

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В Ровно бесплатно будут готовить к ВНО по истории

Подготовиться к ВНО и ГНА по истории Украины всем желающим помогут в пластовом центре в Ровно, информируют Ровенскому областному совету. Совместно с работниками центра будут бесплатно преподавать историки, краеведы, фольклористы. Обучение будет проходить в группах до 15 человек и по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь. Первое занятие состоится 30 сентября, так что зарегистрироваться стоит до 29 сентября.

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