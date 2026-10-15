Что не так со словом "продавщица": как на украинском языке называется эта профессия

В магазине мы ежедневно общаемся с продавцами. Но задумывались ли вы, как правильно назвать на украинском языке женщину, которая помогает покупателям выбрать товар и работает за прилавком?

Слово "продавщица" многим знакомо, но в украинском языке есть более естественные аналоги. Рассказываем о них со ссылкой на biblioteka_nekrasova_kiev.

Как на украинском языке назвать женщину, которая работает в магазине?

Избавляться от языковых калек не означает отказываться от привычных слов ради непривычных. Важно замечать, когда русская модель незаметно закрепляется в нашей речи, и подбирать украинские эквиваленты. Такой случай – название профессии женщины, которая продает товары.

На украинском правильно – "продавчиня". Именно так называем женщину, которая продает товары в магазине, на рынке или в другом торговом заведении. Слово зафиксировано в украинских словарях как феминитив к существительному "продавец".

Согласно нормам действующего украинского правописания, образование слов с помощью суффикса -ин- является наиболее продуктивным и правильным для названий профессий. Например: видавець – видавчиня, майстер – майстриня, філолог – філологиня.

Почему же "продавщица" звучит так привычно? Из-за длительного влияния русского языка эта форма закрепилась в повседневной речи. И, как ни странно, именно этот феминитив очень популярен.

Несмотря на повсеместное использование сегодня украинских феминитивов, не все их любят. В Классификаторе профессий Украины есть только одно название – "продавець", и его можно использовать как в отношении женщины, так и в отношении мужчины.

Продавец-консультант в магазине одежды / Magnifik

А можно ли сказать "крамарка"? Такое слово тоже существует, но имеет свои оттенки значения: "крамар" – это традиционное название торговца, того, кто занимается торговлей, как и "крамниця" в значении "магазин".

В современной повседневной речи, когда речь идет о работнице магазина, точнее всего сказать – "продавчиня".