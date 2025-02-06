Профильное образование стартует с 2025 года в одном из лицеев Кропивницкого: что известно

Новый проект профильного образования, в рамках образовательных реформ, уже планируют воплощать в 2025 году в пилотных школах по всей стране. Среди избранных – одна из школ города Кропивницкого.

В одном из лицеев Кропивницкого уже в этом году внедрят новый проект Новой украинской школы – профильное образование. Подробности рассказывает 24 Канал, ссылаясь на портал "Гречка".

Смотрите также В Киеве выделят дополнительные 1,5 миллиарда гривен на строительство укрытий в учебных заведениях

Что предусматривают нововведения

В Кропивницком в лицее "Европейское образование" уже в 2025 году старшеклассникам предложат учиться три года вместо двух. Так заблаговременно начнут реализовывать пилотный проект НУШ с профильным образованием, что в других школах начнется с 2027 года.

Начальница управления образования Кропивницкого горсовета Лариса Костенко, рассказала, что в рамках реформы "Новая украинская школа" для проекта отобрали по одной школе от каждой области. А лицей "Европейское образование" был выбран, потому что здесь на год раньше начали внедрять программу НУШ.

В этом году же в этот лицей планируют набрать два экспериментальных 10-е классы, ориентировочно 52 ученика, которые будут учиться три года, то есть до 12 класса.

То есть, все девятиклассники выпуска 2025 года пойдут в 10 класс на два года. А по эксперименту в каждой области надеются, что найдутся желающие, которые пойдут на три года,

– уточнила чиновница.

Она также отметила, что Министерство образования, возможно, в дальнейшем проработает такие условия для поступления в вузы, чтобы срок обучения для поступающих, которые были в этих экспериментальных классах, уже был меньше, чем для всех остальных.

Пока официально нет таких подтверждений, но думаю, что так должно быть, потому что желающих и родителей, и детей потерять год найти будет очень трудно,

– поделилась Лариса Костенко.

Когда будут известны подробности

Ориентировочно в марте – апреле обычно в школах проводят профориентационную кампанию. Именно во время этих мероприятий в этом году подробнее разъяснят всем девятиклассникам и их родителям о возможности изучать программу старшей профильной школы за три и в чем могут быть преимущества. Присоединиться к этим классам смогут желающие, независимо от школы, в которой учились предыдущие 9 классов.

На внедрение этого проекта на лицей "Европейское образование" выделят 10 миллионов гривен, из 19 миллионов в целом, выделенных для программы НУШ Кропивницких школ на 2025 год. Эти средства потратят на обустройство новых условий обучения по требованиям программы и закупку соответствующих материалов.

Остальные 9 миллионов гривен распределят между всеми другими школами в Кропивницком на закупку дидактических материалов и оборудования для тех детей, которые сейчас в седьмом классе.

Подготовка продолжается и желающие обязательно найдутся.