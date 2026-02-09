Жительницу Львовщины оштрафовали за прогулы ее дочерью уроков

На Львовщине женщина получила штраф за то, что ее дочь не посещала школу. Решение о штрафе объявил Шептицкий городской суд.

Наталью Бабий признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, отмечает Zaxid.net.

К теме "Некоторые злоупотребляют": омбудсмен предложила сократить количество дней для непосещения школы

Почему оштрафовали женщину?

Как известно из материалов дела, 14-летняя дочь Натальи Бабий за 22 дня пропустила 77 уроков без уважительных причин. Произошло это в течение 1 – 23 декабря 2025 года. Девочка является ученицей гимназии №12 Шептицкого городского совета.

Мать ученицы на судебное заседание не пришла, хотя о его времени и месте ей сообщили.

Так, Шептицкий городской суд признал виновной Наталью Бабий в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. При этом оштрафовал ее на 1700 гривен. Также она должна уплатить 665 гривен судебного сбора.

Постановление суда можно обжаловать в течение десяти дней с момента его вынесения.

Интересно Почему образовательные потери так опасны для ребенка и как их победить: секреты от психолога

Как предлагала урегулировать прогулы образовательный омбудсмен?