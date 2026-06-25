НМТ-2026: какой проходной балл и таблица пересчёта баллов
Проходит основная сессия национального мультитеста 2026 года. Часть участников уже получила результаты тестирования.
Они необходимы для поступления в вузы нашей страны. Какой проходной балл нужно набрать и где найти таблицу пересчёта баллов, рассказывает 24 Канал.
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Какой минимальный балл на НМТ нужно набрать?
Чтобы иметь возможность в этом году поступить в вуз в Украине, нужно набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ.
В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% от максимального количества тестовых баллов,
– рассказала руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко.
Так, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранному языку, физике, химии; 7 баллов – по украинской литературе, географии и биологии, 8 баллов – по украинскому языку, 9 баллов – по истории Украины.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Таблица пересчёта баллов НМТ в шкалу 100–200
После завершения выполнения всех заданий НМТ каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый блок. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100–200 баллов.
Таблица пересчёта тестовых баллов по украинскому языку национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|8
|100
|9
|105
|10
|110
|11
|120
|12
|125
|13
|130
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по математике национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|108
|7
|115
|8
|123
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|155
|22
|159
|23
|163
|24
|167
|25
|170
|26
|173
|27
|176
|28
|180
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по истории Украины национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|9
|100
|10
|105
|11
|110
|12
|115
|13
|120
|14
|125
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|154
|34
|156
|35
|158
|36
|160
|37
|163
|38
|166
|39
|168
|40
|169
|41
|170
|42
|172
|43
|173
|44
|175
|45
|177
|46
|179
|47
|181
|48
|183
|49
|185
|50
|188
|51
|191
|52
|194
|53
|197
|54
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по иностранному языку
(английский/немецкий/французский/испанский)
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|162
|26
|166
|27
|169
|28
|173
|29
|179
|30
|185
|31
|191
|32
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по биологии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по физике
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по химии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|109
|7
|118
|8
|125
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|156
|22
|160
|23
|164
|24
|166
|25
|169
|26
|173
|27
|176
|28
|179
|29
|184
|30
|189
|31
|194
|32
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по географии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|7
|100
|8
|107
|9
|114
|10
|119
|11
|124
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|154
|29
|156
|30
|158
|31
|160
|32
|162
|33
|164
|34
|166
|35
|168
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|179
|41
|182
|42
|185
|43
|188
|44
|192
|45
|196
|46
|200
Таблица пересчета тестовых баллов по украинской литературе
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100–200
|7
|100
|8
|105
|9
|110
|10
|115
|11
|120
|12
|125
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|152
|27
|154
|28
|156
|29
|157
|30
|159
|31
|160
|32
|162
|33
|163
|34
|165
|35
|167
|36
|170
|37
|172
|38
|175
|39
|177
|40
|180
|41
|183
|42
|186
|43
|191
|44
|195
|45
|200