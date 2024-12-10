Образовательный омбудсмен предложила оставлять школьников на второй год обучения

10 декабря 2024, 17:59
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Автор: Мария Волошин

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила предоставить право учебным заведениям оставлять школьников на второй год обучения в том же классе. При этом учеников всех классов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Надежды Лещик во время общения с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Таким, по ее мнению, может быть решение вопроса компенсации образовательных потерь.

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Лещик предлагает оставлять учеников на второй год обучения

Одним из условий для того, чтобы оставить ученика/ученицу на второй год обучения, могут быть следующие:

  • наличие начального уровня учебных достижений ребенка;
  • длительный пропуск уроков;
  • отсутствие в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей.

Что такое образовательные потери

Образовательные потери – это пробелы в знаниях и навыках, которые возникают у ученичества во время образовательного процесса по сравнению со стандартами образования и ожидаемыми результатами учебных достижений.

Образовательные потери могут возникать по разным – как индивидуальных, так и системных – причин.

Почему украинские ученики столкнулись с образовательными потерями

  • Украинские ученики столкнулись со значительными образовательными потерями из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны.
  • Причинами являются, в частности, вынужденный перерыв в обучении, уничтожены школы, отсутствие очного обучения, значительные ограничения для дистанционного, перебои со светом и интернетом и тому подобное.
  • Так, различие между ожидаемыми результатами обучения и реальными и составляет образовательные потери.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.