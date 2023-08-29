В Украине проверили знания учеников 6 и 8 классов: какие результаты

Более половины учеников 6 и 8 классов прошлого учебного года проходили диагностическую проверку знаний. При этом сдавались специальные тесты.

Глава ДСЯОУ Руслан Гурак во время Августовской конференции рассказал, что общегосударственное мониторинговое исследование прошло в мае. И уточнил, что учащиеся получили от 15% до 50% баллов из максимальных 100%.

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В Украине проверили знания учеников 6 и 8 классов

Исследование включало проверку знаний по математике и украинскому языку для учеников 6-х и 8-х классов. Его участниками было 280 украинских учебных заведений. В общей сложности более 5 тысяч участников по каждому предмету. Ученики сдавали тесты через платформу ВШО в школе и онлайн. К тестированию присоединились даже участники из-за границы и ТОТ.

Задания касались тем, которые ученики изучали в 5 и 6 классах. Сложнее всего ученикам дались задания о геометрических фигурах и величинах.

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По математике учащиеся справились с задачами когнитивного измерения знания, чем рассуждения,

– уточнил Гурак.

Для оценки результатов учеников использовали шкалу из 4 уровней:



Определение уровней учебных достижений учащихся / МОН

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Какие результаты получили ученики

По 4-уровневой шкале уровень достижений учеников 6 классов по математике такой:

на начальный уровень выполнили задание 8% учеников;

на средний – 64%;

на достаточной – 24%;

на высокий – 4%.

С украинского языка ученики 6 классов имеют следующие результаты:

на начальный уровень выполнили задание 1%;

на средний – 60%;

на достаточной – 32%;

на высокий – 2%.

Ученики 8-х классов справились с математическими тестами:

на начальный уровень выполнили задание 2%;

на средний – 54%;

на достаточной – 38%;

на высокий – 7%.

Распределение 8-классников по уровню достижений с украинского языка: