Отчислили около 50 тысяч студентов: в Украине проверят 50 учебных заведений

В Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и вузов. В этих учебных заведениях зафиксировали аномальный рост количества студентов старше 25 лет.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарии Укринформа главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака. Он отметил, что проверки ГСКО продолжает.

Почему будут проверять вузы и колледжи?

Гурак сообщил, что до конца года планируют провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа будет продолжаться.

Мы запланировали еще 50 колледжей и высших учебных заведений проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам,

– подчеркнул он.

И добавил, что сейчас основное внимание сосредоточили на колледжах, поскольку МОН и Верховная Рада ограничили поступление в вузы абитуриентам старше 25 лет. Поэтому большинство таких абитуриентов выбирает именно колледжи.

Гурак отметил, что в целом уже отчислили около 50 тысяч студентов.

Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тысяч студентов увеличился контингент в условиях войны,

– уточнил он.

И добавил, что из-за этого и инициировали проверки.

