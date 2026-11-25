Даже те, кто хорошо знает украинский язык, иногда допускают ошибки в словах, написание которых изменилось после обновления орфографии. Старые формы настолько укоренились в привычке, что рука сама тянется поставить дефис или написать одну букву вместо двух.

Рассмотрим пять новых правил написания слов, которые стоит проверить. Для каждого из них есть конкретное правило, которое поможет запомнить правильный вариант; рассказываем со ссылкой на "Украинское правописание".

Почему теперь пишем "проєкт", а не "проект"?

Украинское правописание изменилось еще в 2019 году, однако некоторые его нормы до сих пор вызывают сомнения. Одни слова мы продолжаем писать по старой привычке, в других не замечаем удвоенных согласных или неправильно ставим дефис. Из-за этого даже в обычной переписке и рабочих текстах встречаются ошибки.

В новом правописании изменились правила написания ряда слов иностранного происхождения. Одно из самых заметных нововведений касается буквы "є": теперь правильно писать "проєкт", "проєкція", "проєктний", "проєктування", а не "проект", "проекція", "проектний" и "проектування".

Архитектурный "проєкт" / Magnifik

Ранее в этих словах писали букву "е", ориентируясь на устоявшуюся традицию. В правописании это объясняется передачей иноязычного звука \(j\) (й) в сочетании с гласными. Согласно правилу, звукосочетание \(je\) передаем буквой "є". В частности, в словах с корнем -єкт- закрепилось написание через "є".

Например:

в словах с корнем -єкт-: проєкт, проєкція и все производные от них.

после гласного: траєкторія, конвеєр, плеєр, феєрверк, фоє ;

; после согласного через апостроф: об’єкт, суб’єкт, ін’єкція.

Обратите внимание и на другие слова, в которых после обновления орфографии закрепили написание через "є": плеєр, конвеєр.

Поэтому, если вы до сих пор автоматически пишете "проект", стоит изменить эту языковую привычку: с 2019 года нормативная форма – "проєкт".

Почему появилась вторая буква "н"?

Еще одно слово, в написании которого до сих пор допускаются ошибки, – "священник". По старой редакции орфографии его писали с одной буквой "н" – "священик". В орфографии 2019 года закрепили написание с удвоением.

Написание слова унормировали по аналогии с другими существительными с суффиксом -ник, в частности "письменник". Поэтому согласно действующему правописанию правильно писать именно "священник". Форму с одной "н" считают устаревшей.

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Что еще за слова теперь пишем по-другому?

Правила правописания коснулись не только изменений в употреблении буквы "є" и удвоения, но и написания слов с дефисом, окончаний, а также написания слов с несклоняемым числительным "пів".

1. Вебсайт, а не веб-сайт. Слова с первой иноязычной частью "веб-" пишем слитно. Раньше такие компоненты часто отделяли дефисом, однако правописание 2019 года изменило эту норму.

Правило: слитно пишем сложные слова с первыми иноязычными компонентами, в частности веб-, аудио-, видео-, фото-, кибер-, мини-, экс-, вице- и другими. Правильно: вебсайт, вебсторінка, вебдизайн, веброзробник.

2. Ексміністр, а не екс-міністр. По привычке многие до сих пор ставят дефис после части "екс-". Однако теперь ее присоединяем к следующему слову без дефиса.

Правило: иноязычные компоненты "экс-", "вице-", "анти-", "контр-", "обер-", "лейб-", "штабс-" и "унтер-" пишем слитно со следующей частью слова. Правильно: ексміністр, експрезидент, ексчемпіон, віцепрезидент, контрудар.

3. Пів години, а не півгодини. Когда речь идет о половине часа, яблока, города или любого другого предмета, слово "пів" пишем раздельно. Это одно из самых заметных изменений в правописании, к которому до сих пор не все привыкли.

Правило: несклоняемое числительное "пів" в значении "половина" пишем отдельно с существительным в родительном падеже. Правильно: пів години, пів яблука, пів аркуша, пів Києва.

Есть исключение: если слово с "пів" образует единое понятие, его пишем слитно: півострів, південь, півколо.

4. Ігорьович, а не Ігорович. Изменения коснулись и написания отчеств. В частности, мужское имя Игорь в этой форме сохраняет мягкий знак перед суффиксом.

Правило: в мужских отчествах, образованных от имени Игорь, перед суффиксом -ович пишем мягкий знак. Правильно: Ігорьович, Лазарьович. Женская форма от имени Игорь остается неизменной: Ігорівна.

Изменения в правописании требуют времени, чтобы войти в повседневную практику. Однако запомнить их легче, если понимать логику каждой нормы. Поэтому стоит обращать внимание не только на правильное написание отдельных слов, но и на правила, по которым они образуются и склоняются. А если сомневаетесь, сверяйтесь с действующей редакцией "Украинского правописания" – она поможет избежать ошибок в текстах, документах и повседневной переписке.