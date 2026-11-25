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Рассмотрим пять новых правил написания слов, которые стоит проверить. Для каждого из них есть конкретное правило, которое поможет запомнить правильный вариант; рассказываем со ссылкой на "Украинское правописание".

Почему теперь пишем "проєкт", а не "проект"?

Украинское правописание изменилось еще в 2019 году, однако некоторые его нормы до сих пор вызывают сомнения. Одни слова мы продолжаем писать по старой привычке, в других не замечаем удвоенных согласных или неправильно ставим дефис. Из-за этого даже в обычной переписке и рабочих текстах встречаются ошибки.

В новом правописании изменились правила написания ряда слов иностранного происхождения. Одно из самых заметных нововведений касается буквы "є": теперь правильно писать "проєкт", "проєкція", "проєктний", "проєктування", а не "проект", "проекція", "проектний" и "проектування".

Архитектурный "проєкт" / Magnifik

Ранее в этих словах писали букву "е", ориентируясь на устоявшуюся традицию. В правописании это объясняется передачей иноязычного звука \(j\) (й) в сочетании с гласными. Согласно правилу, звукосочетание \(je\) передаем буквой "є". В частности, в словах с корнем -єкт- закрепилось написание через "є".

Например:

в словах с корнем -єкт-: проєкт, проєкція и все производные от них.

после гласного: траєкторія, конвеєр, плеєр, феєрверк, фоє ;

; после согласного через апостроф: об’єкт, суб’єкт, ін’єкція.

Обратите внимание и на другие слова, в которых после обновления орфографии закрепили написание через "є": плеєр, конвеєр.

Поэтому, если вы до сих пор автоматически пишете "проект", стоит изменить эту языковую привычку: с 2019 года нормативная форма – "проєкт".

Почему появилась вторая буква "н"?

Еще одно слово, в написании которого до сих пор допускаются ошибки, – "священник". По старой редакции орфографии его писали с одной буквой "н" – "священик". В орфографии 2019 года закрепили написание с удвоением.

Написание слова унормировали по аналогии с другими существительными с суффиксом -ник, в частности "письменник". Поэтому согласно действующему правописанию правильно писать именно "священник". Форму с одной "н" считают устаревшей.

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Что еще за слова теперь пишем по-другому?

Правила правописания коснулись не только изменений в употреблении буквы "є" и удвоения, но и написания слов с дефисом, окончаний, а также написания слов с несклоняемым числительным "пів".

1. Вебсайт, а не веб-сайт. Слова с первой иноязычной частью "веб-" пишем слитно. Раньше такие компоненты часто отделяли дефисом, однако правописание 2019 года изменило эту норму.

Правило: слитно пишем сложные слова с первыми иноязычными компонентами, в частности веб-, аудио-, видео-, фото-, кибер-, мини-, экс-, вице- и другими. Правильно: вебсайт, вебсторінка, вебдизайн, веброзробник.

2. Ексміністр, а не екс-міністр. По привычке многие до сих пор ставят дефис после части "екс-". Однако теперь ее присоединяем к следующему слову без дефиса.

Правило: иноязычные компоненты "экс-", "вице-", "анти-", "контр-", "обер-", "лейб-", "штабс-" и "унтер-" пишем слитно со следующей частью слова. Правильно: ексміністр, експрезидент, ексчемпіон, віцепрезидент, контрудар.

3. Пів години, а не півгодини. Когда речь идет о половине часа, яблока, города или любого другого предмета, слово "пів" пишем раздельно. Это одно из самых заметных изменений в правописании, к которому до сих пор не все привыкли.

Правило: несклоняемое числительное "пів" в значении "половина" пишем отдельно с существительным в родительном падеже. Правильно: пів години, пів яблука, пів аркуша, пів Києва.

Есть исключение: если слово с "пів" образует единое понятие, его пишем слитно: півострів, південь, півколо.

4. Ігорьович, а не Ігорович. Изменения коснулись и написания отчеств. В частности, мужское имя Игорь в этой форме сохраняет мягкий знак перед суффиксом.

Правило: в мужских отчествах, образованных от имени Игорь, перед суффиксом -ович пишем мягкий знак. Правильно: Ігорьович, Лазарьович. Женская форма от имени Игорь остается неизменной: Ігорівна.

Изменения в правописании требуют времени, чтобы войти в повседневную практику. Однако запомнить их легче, если понимать логику каждой нормы. Поэтому стоит обращать внимание не только на правильное написание отдельных слов, но и на правила, по которым они образуются и склоняются. А если сомневаетесь, сверяйтесь с действующей редакцией "Украинского правописания" – она поможет избежать ошибок в текстах, документах и повседневной переписке.