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Розгляньмо п'ять нових правил написання слів, які варто перевірити. Для кожного є конкретне правило, яке допоможе запам'ятати правильний варіант, – розповідаємо з посиланням на Український правопис.

Чому тепер пишемо "проєкт", а не "проект"?

Український правопис змінився ще у 2019 році, проте деякі його норми й досі викликають сумніви. Одні слова ми продовжуємо писати за старою звичкою, в інших не помічаємо подвоєних приголосних або неправильно ставимо дефіс. Через це навіть у звичайному листуванні та робочих текстах трапляються помилки.

У новому правописі змінилися правила щодо написання низки слів іншомовного походження. Одне з найпомітніших нововведень стосується літери "є": тепер правильно писати "проєкт", "проєкція", "проєктний", "проєктування", а не "проект", "проекція", "проектний" і "проектування".

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Раніше в цих словах писали літеру "е", орієнтуючись на усталену традицію. У правописі пояснення пов’язане з передаванням іншомовного звука \(j\) (й) у поєднанні з голосними. Згідно з правилом, звукосполучення \(je\) передаємо літерою "є". Зокрема, у словах із коренем -єкт- закріпили написання через "є".

Наприклад:

у словах із коренем -єкт-: проєкт, проєкція та всі похідні від них .

. після голосного: траєкторія, конвеєр, плеєр, феєрверк, фоє ;

; після приголосного через апостроф: об’єкт, суб’єкт, ін’єкція.

Зверніть увагу й на інші слова, у яких після оновлення правопису закріпили написання через "є": плеєр, конвеєр.

Тож якщо досі автоматично пишете "проект", варто оновити цю мовну звичку: від 2019 року нормативна форма – "проєкт".

Чому з'явилася друга літера "н"?

Ще одне слово, у написанні якого досі припускаються помилок, – "священник". За старою редакцією правопису його писали з однією літерою "н" – "священик". У правописі 2019 року закріпили написання з подвоєнням.

Написання слова унормували за аналогією до інших іменників із суфіксом -ник, зокрема "письменник". Тому за чинним правописом правильно писати саме "священник". Форму з однією "н" вважають застарілою.

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Які ще слова тепер пишемо по-іншому?

Правопис торкнувся не лише змін вживання літери "є" та подвоєння. А й написання слів з дефісом, закінчень та написання слів з невідмінюваним числівником "пів".

1. Вебсайт, а не веб-сайт. Слова з першою іншомовною частиною "веб-" пишемо разом. Раніше такі компоненти часто відокремлювали дефісом, проте правопис 2019 року змінив цю норму.

Правило: разом пишемо складні слова з першими іншомовними компонентами, зокрема веб-, аудіо-, відео-, фото-, кібер-, міні-, екс-, віце- та іншими. Правильно: вебсайт, вебсторінка, вебдизайн, веброзробник.

2. Ексміністр, а не екс-міністр. За звичкою багато хто досі ставить дефіс після частини "екс-". Однак тепер її приєднуємо до наступного слова без дефіса.

Правило: іншомовні компоненти екс-, віце-, анти-, контр-, обер-, лейб-, штабс- та унтер- пишемо разом із наступною частиною слова. Правильно: ексміністр, експрезидент, ексчемпіон, віцепрезидент, контрудар.

3. Пів години, а не півгодини. Коли йдеться про половину години, яблука, міста чи будь-якого іншого предмета, слово "пів" пишемо окремо. Це одна з найпомітніших змін правопису, до якої досі не всі звикли.

Правило: невідмінюваний числівник "пів" у значенні "половина" пишемо окремо з іменником у родовому відмінку. Правильно: пів години, пів яблука, пів аркуша, пів Києва.

Є виняток: якщо слово з "пів" утворює єдине поняття, його пишемо разом: півострів, південь, півколо.

4. Ігорьович, а не Ігорович. Зміни торкнулися і написання імен по батькові. Зокрема, чоловіче ім'я Ігор у цій формі зберігає м'який знак перед суфіксом.

Правило: у чоловічих іменах по батькові, утворених від імені Ігор, перед суфіксом -ович пишемо м'який знак. Правильно: Ігорьович, Лазарьович. Жіноча форма від імені Ігор залишається незмінною: Ігорівна.

Правописні зміни потребують часу, щоб увійти у щоденну практику. Проте запам'ятати їх легше, якщо розуміти логіку кожної норми. Тому варто звертати увагу не лише на правильне написання окремих слів, а й на правила, за якими вони утворені та відмінюються. А якщо сумніваєтеся, звіряйтеся з чинною редакцією Українського правопису – вона допоможе уникнути помилок у текстах, документах і повсякденному листуванні.