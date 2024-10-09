У рубриці "Говоримо українською!", з'ясуємо чому у слові "проЕкт", з'явилась буква "є". Чому так сталося, допоможе прояснити вчителька української мови Світлана Чернишова у своєму тіктоці.

Дивіться також Не вживайте росіянізм: як замінити слово "рубашка" у розмові

Чому саме "проЄкт"

У новому правописі є два розділи – зміни без варіантів і варіанти доповнення до чинної норми. Розділ "Без варіантів" йде першим. Зміна під номером один – це слово "проЄкт".

У правописі 1928 року, слово проєкт, а також ще низку слів іншомовного походження з коренем -ject- передавали через -єкт-, тобто писали і вимовляли з буквою "є". Проєкт – від латинського projectus.

Чому з'явилось "Е" Зміни відбулись у 1933 році, коли розгорнулась програма СРСР із зросійщування населення. З метою наближення літературної української мови до російської, слова "проєкт" "проєкція" та похідні від них на законодавчому рівні було встановлено писати виключно з буквою "е".

Тому, правопис 2019 року повернув правила традиційного українського правопису. Отож, слова проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєктор, проєкція пишуть з "Є".

То чому "проЄкт"?: тікток Світлани Чернишової

Важливо! Перехідний етап, коли допускається вживання старих мовних норм та нових, і це не вважається помилкою тривав 5 років. Сьогодні, слово "проЕкт" уже помилка!

Відповідно до попереднього правила наступні слова теж пишуться через -є-.

ін’єкція (від лат. injectio);

об’єкт (від лат. objectum);

траєкторія (від лат. trajectus).

суб'єкт (від лат. subjectum)

Повертаємось до витоків, дотримуємось правил і говоримо українською!