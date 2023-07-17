"Пилососю" или "пилосошу": языковед удивил правильным ответом

Во время уборки в своем доме многие украинцы могут задуматься, правильно ли говорить "я пилосошу". Или лучше на обозначение этого действия употребить фразу "я пилососю".

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как говорить правильно. Также назвал альтернативу правильному слову.

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"Пилососю" или "пилосошу" – как правильно

Так, Авраменко уточнил, как правильно называть уборку с помощью пылесоса.

Запомните: я не "пилосошу", а "пилососю" (укр.),

– подчеркнул он.

Если же эта форма для вас непривычна, добавил языковед, можете говорить так:

"я прибираю пилососом";

"я чищу пилососом" (укр.).

Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников,

– резюмировал Авраменко.

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Как правильно называть пылесос