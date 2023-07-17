"Пилососю" или "пилосошу": языковед удивил правильным ответом
Во время уборки в своем доме многие украинцы могут задуматься, правильно ли говорить "я пилосошу". Или лучше на обозначение этого действия употребить фразу "я пилососю".
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как говорить правильно. Также назвал альтернативу правильному слову.
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"Пилососю" или "пилосошу" – как правильно
Так, Авраменко уточнил, как правильно называть уборку с помощью пылесоса.
Запомните: я не "пилосошу", а "пилососю" (укр.),
– подчеркнул он.
Если же эта форма для вас непривычна, добавил языковед, можете говорить так:
- "я прибираю пилососом";
- "я чищу пилососом" (укр.).
Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников,
– резюмировал Авраменко.
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Как правильно называть пылесос
- Авраменко также рассказал, как правильно на украинском называть пылесос.
- Украинские словари дают три варианта такого аппарата: самый распространенный – "пилосос", реже употребляемые – "пилотяг/пилосмок", уточнил он.
- К слову, в словарях мы можем также найти еще такое интересное слово как "порохотяг". Оно является синонимом вышеупомянутых слов, но редко употребляется.