Работа для детей: с какого возраста можно работать в Украине и какие права у несовершеннолетних

Иногда дети по определенным причинам начинают работать в достаточно юном возрасте до достижения совершеннолетия. Но, как показывает практика, большинство из них не знают своих прав и льгот, гарантированных им государством.

Важно ознакомить желающих работать подростков с их правами, предусмотренными законами и специальными нормами по охране труда несовершеннолетних, пишет 24 Канал. Так с какого возраста можно работать и какие права имеют дети – читайте в материале.

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С какого возраста дети могут работать в Украине

Законодательство Украины, как информирует официальный сайт Верховной Рады, не допускает принятия на работу лиц моложе 16 лет. По согласию одного из родителей или лица, его заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.

С 14 лет дети могут работать в свободное от учебы время на легких работах, которые не вредят здоровью и не мешают обучению.

К какой работе нельзя привлекать подростков

В то же время лиц младше 18 лет нельзя привлекать к тяжелым работам и работам с вредными или опасными условиями труда. Также исключен труд подростков на подземных работах. Запрещается также привлекать лиц младше 18 лет до подъема и перемещения вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Кроме того, нельзя привлекать подростков к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни. Зарплата для несовершеннолетних работников при сокращении ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

По информации Государственной службы по вопросам труда, все лица до 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра и до 21 года должны ежегодно проходить обязательный медосмотр.

Сколько должны работать дети

Рабочие часы для несовершеннолетних:

от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю;

с 15 до 16 лет – до 24 часов в неделю;

учащиеся 14 – 15 лет во время каникул – до 24 часов в неделю.

Если несовершеннолетние совмещают работу с учебой, то их рабочие часы сокращаются вдвое:

с 16 до 18 лет – не более 18 часов в неделю;

с 14 до 16 лет – до 12 часов в неделю.

К сожалению, условия военного времени затронули и труды несовершеннолетних. Так, для работников, которым согласно законодательству устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, его продолжительность не может превышать 50 часов в неделю. Следует учесть, что увеличение на период военного положения продолжительности рабочего времени является правом, а не обязанностью работодателя.

Условия принятия несовершеннолетних работников на работу

С несовершеннолетним работником обязательно следует заключить трудовой договор в письменной форме. В частности, работодатель должен завести трудовую книжку работнику не позднее, чем через пять дней от принятия на работу.

Для несовершеннолетних детей нет испытательного срока при принятии на работу. Кроме того, работодатель должен провести для работника бесплатно инструктаж, обучение по вопросам охраны труда и оказанию первой медицинской помощи.

Добавим, что нарушение правил трудоустройства несовершеннолетних лиц может быть квалифицировано как грубое нарушение трудового законодательства, и повлечь за собой привлечение работодателя к уголовной ответственности.