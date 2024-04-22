"Работаю 31 час в неделю": молодая учительница рассекретила свою зарплату

24-летняя учительница Алина Мец из Черновцов рассказала, какая у нее педагогическая нагрузка и какую зарплату получает. Она преподает зарубежную литературу в лицее.

Педагог призналась, что у нее большая нагрузка. Работает молодая учительница 31 час в неделю.

Смотрите также Реформа старшей школы "сократит" количество предметов, – эксперты

Какую зарплату получает молодая учительница в Черновцах

Ставка при этом составляет 18 часов, уточнила Алина Мец.

Поэтому моя зарплата немного выше, чем зарплата среднестатистической молодой учительницы,

– призналась она.

Педагог при этом заметила, что учителя, которые долго работают, получают различные доплаты за выслугу лет. Молодые педагоги таких привилегий не имеют.

Поскольку я имею 31 час, то моя зарплата составляет 12 тысяч гривен,

– призналась педагог.

Алина Мец считает, что это очень мало, потому что она весь день тратит на педагогическую работу.

С 9 утра до 4 вечера я провожу уроки, а в нерабочее время я еще проверяю задания, заполняю журналы и готовлю уроки на следующий день,

– рассказала учительница.

Молодая учительница также рассказывала, как современные дети выражают свое мнение. Также поделилась тем, как ее воспринимали ученики. Об этом вы можете прочитать по ссылке.