Рада сделала "большой шаг в реформе финансирования высшего образования"

Верховная Рада поддержала законопроект #10399 в первом чтении. Глава МОН Оксен Лисовой отметил, что это - большой шаг в реформе финансирования высшего образования.

По словам министра, проект предусматривает введение государственных грантов для получения высшего образования. Также – изменение подходов к формированию госзаказа.

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Систему финансирования высшего образования изменят

Министр говорит: главная идея реформирования – отойти от черно-белого распределения на "бюджетник и контрактник" и благодаря грантам увеличить количество студентов, которые получают государственную поддержку для обучения в ЗВО.

Он также поблагодарил за поддержку реформы и отметил, что ко второму чтению еще много работы.

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