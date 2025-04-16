Рада согласовала в первом чтении законопроект о профессиональном образовании
Верховная Рада Украины согласовала в первом чтении новый законопроект о профессиональном образовании. Проект № 13107-д поддержали 264 народных депутата.
Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в телеграмме, отмечает 24 Канал.
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Рада приняла в первом чтении законопроект о профессиональном образовании
В документе предлагают понятие "профессионально-техническое образование" заменить на "профессиональное образование" Соответствующее изменение касается и учреждений этого уровня образования.
Также должны установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.
Частным учреждениям профессионального образования предлагают предоставить право свободного выбора языков обучения, которые являются официальными языками Европейского Союза, с обеспечением при этом изучения украинского языка. По желанию, 8 студентов могут создавать отдельные группы для обучения на языках меньшинств.
Авторы документа предлагают также установить, что переквалификация профобразования и переобучение должны быть доступны в любом возрасте и в течение жизни.
- Напомним, что правительство Украины ранее одобрило законопроект "О профессиональном образовании".
- Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два.
- Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр.
- Изменят также статус тех, кто будет получать профессиональное образование.
- Соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов.
- Увеличивают и финансовую автономию и усиливают взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. В частности, через совместные инвестиционные проекты.