Львовянка установила рекорд Украины по написанию радиодиктантов

77-летняя львовянка – Кристина Гоянюк – установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. Она приобщается к флешмобу уже 23 года подряд.

Женщина не пропустила ни одного диктанта с 2000 года, с начала основания флешмоба. Признается: даже в свой день рождения она не ждет так, как Радиодиктант национального единства.

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Кристина Гоянюк установила рекорд Украины по написанию радиодиктантов

Тексты госпожи Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине, уточнила глава Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

В 2020 году она была единственной, написавшей диктант без всякой ошибки. Вы, наверное, подумали: "Ну точно – учительница украинского языка!" Нет, Кристина Гоянюк – врач-бактериолог,

– сообщила Ветрова.

И добавила, что Кристина готовится к диктантам так, будто к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.

Госпожа Кристина убеждена, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности. И с этим мы целиком и полностью согласны,

– добавила Ветрова.

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Что известно о Радиодиктанте – 2023