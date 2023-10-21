Чтец Радиодиктанта-2023 – звезда фильма "Довбуш" – получил текст и дал советы украинцам

27 октября состоится Всеукраинский радиодиктант национального единства. Текст будет читать украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский.

Гнатковский отметил, что уже получил текст. При этом рассказал о своих эмоциях и дал советы будущим участникам Всеукраинского флешмоба.

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Чтец Радиодиктанта – 2023 рассказал о своих эмоциях после приглашения

Актер подчеркнул в интервью Обозревателю, что читать украинцам Радиодиктант – это выражение его жизненных убеждений.

Прочитать по всей Украине радиодиктант – это круто. Но огромная ответственность. То, что я буду иметь возможность обращаться к украинцам, это будет подтверждение моих жизненных тезисов. Украинский язык – определяющий. Украинское – определяющее. Мы сейчас объединяемся вокруг своего,

– акцентировал звезда фильма "Довбуш".

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Алексей Гнатковский дал советы украинцам

Гнатковский в эфире национального телемарафона добавил, что текст Радиодиктанта – 2023 ему прислали сегодня утром. Однако он успел прочесть только первое предложение. Все же актер обратился к участникам нынешнего Радиодиктанта.

Если вы написали его (текст – ред.) без ошибок, это значит, что я очень хорошо его прочитал. Если вы неправильно его написали, что-то непонятно было, это значит, что вы просто невнимательно слушали,

– доброжелательно заявил актер.

При этом добавил, что важно при прочтении текста донести до слушателей знаки препинания. Поэтому у актера будут соответствующие консультанты.

Я понимаю ответственность, но на самом деле важнее то, что написание Диктанта национального единства – это то, что нас объединяет,

– считает звезда "Довбуша".

При этом он подчеркнул, что каждый украинец в тылу каждый день должен делать что-то для общей Победы, как это делают ребята на передовой. В частности, следует объединяться вокруг важных тем, искать то, что нас, украинцев, объединяет, а не наоборот.

Гнатковский также признался, что тоже когда-то приобщался к написанию Радиодиктанта. Результат был разный.

Что следует знать о Радиодиктанте – 2023

Алексей Гнатковский как школьник принимал участие в областных и Всеукраинских олимпиадах по украинскому языку.

Текст Радиодиктанта – 2023 будет называться "Дороги Украины". Он состоится 27 октября с 11:00 до 12:00. Автор текста - украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Его можно слушать и смотреть на:

на волнах Украинского радио и Радио Культура;

в эфире телеканала Суспильное Культура;

на ютуб-канале Украинского Радио;

на фейсбук-страницах Суспильного.

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспільное Культура.