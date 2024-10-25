Вышебаба признался, что было сложнее всего во время чтения Радиодиктанта – 2024

Украинцы по всему миру 25 октября писали Радиодиктант национального единства в 2024 году. При этом признались, что этот флешмоб является очень важным для единения нашей нации.

Текст диктанта написала писательница Оксана Забужко. Он назывался "Магия голоса". Читал его поэт и военный Павел Вышебаба. Он признался Общественному, что текст был сложный и он сам, скорее всего, не написал бы его без ошибок.

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Что Вышебаба рассказал о "Магии голоса"

Вышебаба отметил, что получил текст раньше и имел возможность подготовиться к диктанту, проверить все ударения. По некоторым словам имел даже дискуссии, но надеется, что не допустил ошибок в чтении.

Очень старался, чтобы люди услышали очень непростые стилистику и текст. Самое сложное в Радиодиктанте было не спеть "Ревет и стонет" и танго "Оксана, Оксана...",

– заявил поэт.

Интересно! Украинцы писали в 2024 году Радиодиктант на разных локациях. Как проходил национальный флешмоб, рассказывали здесь.

Вышебаба также отметил, что сегодня национальное единство является залогом государства. Поэтому надо сохранять такие общие ритуалы: национальный диктант или минута молчания в 9:00 ежедневно.

Это как в семье, когда есть общий ритуал – поехать на природу или сесть вместе за стол на Пасху Вот так же у нации есть общие ритуалы. Это не только встретиться на День независимости или сходить на концерт поп-певца, это также о том, чтобы написать Радиодиктант. Выразить уважение своему языку, написать Радиодиктант – не важно, с ошибками или без. Ошибки не совершили те, кто его не писал,

– считает Вышебаба.

При этом признался, что не писал радиодиктант раньше, ведь "написал их много": в школе и в университете. Но каждый год слушал тексты Радиодиктанта.