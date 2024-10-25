Текст диктанту написала письменниця Оксана Забужко. Він називався "Магія голосу". Читав його поет та військовий Павло Вишебаба. Він зізнався Суспільному, що текст був складний і він сам, найімовірніше, не написав би його без помилок.

Дивіться також Під звук тривоги: в Україні відбувся Радіодиктант національної єдності – 2024

Що Вишебаба розповів про "Магію голосу"

Вишебаба зазначив, що отримав текст раніше і мав змогу підготуватися до диктанту, перевірити всі наголоси. Щодо деяких слів мав навіть дискусії, але сподівається, що не припустився помилок у читанні.

Дуже намагався, щоб люди почули дуже непрості стилістику та текст. Найскладніше в Радіодиктанті було не заспівати "Реве та стогне" та танго "Оксано, Оксано...",

– заявив поет.

Цікаво! Українці писали у 2024 році Радіодиктант на різних локаціях. Як відбувався національний флешмоб, розповідали тут.

Вишебаба також наголосив, що на сьогодні національна єдність є запорукою держави. Тож треба зберігати такі спільні ритуали: національний диктант чи хвилина мовчання о 9:00 щодня.

Це як в сім'ї, коли є спільний ритуал – поїхати на природу або сісти разом за стіл на Великдень Ось так само у нації є спільні ритуали. Це не лише зустрітися на День незалежності або ж сходити на концерт попспівака, це також про те, щоб написати Радіодиктант. Висловити повагу своїй мові, написати Радіодиктант – не важливо, з помилками чи без. Помилки не здійснили ті, хто його не писав,

– вважає Вишебаба.

При цьому зізнався, що не писав радіодиктант раніше, адже "написав їх забагато": в школі та в університеті. Але щороку слухав тексти Радіодиктанту.