Писали диктант на роботі, в укритті, на фронті тощо. Долучилися до написання диктанту представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу, зазначає Освіта 24.

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Як українці писали Радіодиктант національної єдності – 2024

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 є відома українська письменниця Оксана Забужко. Він називається "Магія голосу". Читав текст поет, а нині військовий, Павло Вишебаба.



Українці пишуть Радіодиктант – 2024 / Суспільне

Відеотрансляція Радіодиктанту – 2024

Радіодиктант як символ єдності

Відома українська акторка Наталія Сумська каже, що написання цього Радіодиктанту – це заклик до єднання. Бо ж коли, як не зараз?

Краяни, які долучилися до написання диктанту за кордоном, також наголошують, що цей флешмоб – символ єдності українців по всьому світові. У столиці Хорватії Радіодиктант, до слова, писали дипломати, представники української громади м. Загреба і навіть студенти-хорвати, які вивчають українську мову. В ОАЕ долучилися навіть найменші.



Українці в ОАЕ пишуть Радіодиктант / скриншот трансляції

Також долучилися до написання диктанту і воїни на Покровському напрямку з 68-ї окремої єгерської бригади, побратими читця тексту Павла Вишебаби. Кажуть, що це їх мотивує і єднає з усім народом.

Писала диктант і солістка гурту GO_A Катерина Павленко. Вона зізналася, що цьогоріч було дуже складно: так давно не писала ручкою. Однак інтонація та розділові знаки відчувалися між словами. При цьому Павленко наголосила: написання цього диктанту для неї – дуже важлива подія.

Це знакова зустріч, яка характеризує нас як націю, яка здатна об'єднатися і згадати: де б ми не перебували, у якому куточку світу, ми можемо знайти те, що об'єднає нас,

– акцентувала вона.



Катерина Павленко про Радіодиктант / скриншот трансляції

Зауважимо, що чимало українців писало диктант в укритті. Тим паче, що у цей час лунала повітряна тривога.

"В кожному абзаці – Україна!"

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина наголосила на важливості тексту: "В кожному абзаці – Україна!".

Емоційно, бо змістовно, дуже крутий диктант. Респект Павлу Вишебабі: так, як він начитав, – ідеально,

– заявила Алюшина.

"Українська моа – це зброя"

Тимчасово повірена у справах Великої Британії в Україні Шарлотта Сюрен, яка вивчає українську мову понад рік, також писала "Магію голосу".

У тексті видно, що українська мова – це не тільки красива мова, а й красива зброя, бо українська мова і культура є важливим і потужним засобом боротьби з російською агресією. Така традиція важлива для Україна, особливо зараз,

– наголосила вона.

"Повернення до спогадів дитинства"

Писали Радіодиктант і лікарі у Дніпрі. Більшість – уперше. Медики кажуть, що цей диктант повернув до спогадів дитинства. Приємно, що вся Україна об’єдналася. І наголошують: для них важливо спілкуватися українською, а воїнам, яких вони лікують – чути рідну мову.

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Як українці писали Радіодиктант – 2024: фото та дописи із соцмереж

Українці у соцмережах поділилися світлинами та дописами того, як долучилися до найбільшого українськомовного флешмобу.

"Текст наповнений спогадами та любов'ю до України"

Долучилося чимало учнів та вчителів в Україні. А також – воїни на фронті.

Українці пишуть про магію Оксани Забужко. Зокрема, про те, що текст наповнений спогадами та любов'ю до України.





Також краяни наголосили на останньому реченні диктанту. Воно прозвучало дуже оптимістично і додало їм сил та віри: "І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити".