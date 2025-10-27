Укр Рус
27 октября, 13:49
3

"Вас предупреждали": Кузнецова отреагировала на критику своего текста "Надо жить!"

Мария Волошин
Основні тези
  • Текст нынешнего Радиодиктанта "Надо жить!" авторства Евгении Кузнецовой подвергся критике.
  • Кузнецова отреагировала.

27 октября украинцы написали 26-й Радиодиктант национального единства. Флешмоб состоялся в День украинской письменности и языка.

Автором нынешнего текста Радиодиктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова. Однако не обошлось без шквала критики в ее адрес и чтеца текста Натальи Сумской, отмечает 24 Канал.

Почему и кто раскритиковал автора и чтеца текста Радиодиктанта?

Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста. В частности, отмечали, что не успевали его записывать.

А победительница 2024 года Кристина Гоянюк вообще была возмущена.

Она заметила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.

Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания..
– не скрывала раздражения Гоянюк.

Ведущий Роман Коляда не дал ей договорить в эфире и перебрал слово себе.

Что ответила Кузнецова?

Автор текста, писательница Евгения Кузнецова, на своей странице в фейсбуке отреагировала на критику "Надо жить!".

Радиодиктант действительно объединяет...! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая? Это диктант национального единства. Вас предупреждали! 
– отметила она.

Как отреагировали украинцы на слова Кузнецовой?

Украинцы оставили под постом писательницы такие комментарии на эту тему:

  • Текст мне понравился, прочтение – ужасное. Я думала, что невозможно прочитать хуже, чем Гнатковский, а оказалось, что очень даже возможно, еще и намного хуже... Верните Павла Вышебабу!

  • Первое предложение – это был такой намек на автора текста следующего года? (пес Патрон, – ред.)

  • Текст норм. Чтение стрьом, но будет что вспомнить. Волнуюсь, чтобы Наталья Вячеславовна не слишком переживала, потому что она очень совестливый человек.

  • Спасибо, Евгения! Думаю, еще все объединены от волнения от этого текста.


Что известно о Радиодиктанте-2025?

  • Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
  • Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
  • Обычно, самыми активными участниками диктанта являются школьники, студенты и преподаватели. Однако Радиодиктант пишут все, кто изучает и знает украинский язык.
  • В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.