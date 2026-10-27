"Думала, будет хуже": самая строгая участница Радиодиктанта вынесла вердикт этому тексту

Украинцы с нетерпением ждали не только Радиодиктанта-2026, но и реакции Кристины Гоянюк на него. В прошлом году ей не понравились ни текст, ни его чтение.

В этом году Кристина Гоянюк, которая является рекордсменкой по написанию Радиодиктанта, вела себя гораздо сдержаннее. В беседе с журналистами Суспильного она подчеркнула, что текст очень хороший.

Что Кристина Гоянюк рассказала о Радиодиктанте 2026

Она сразу же подчеркнула, что "не хочет говорить плохих слов". В то же время Кристина отметила, что думала, что будет хуже, "но текст был удачно продиктован".

По словам Кристины, когда она вернется домой, то еще раз займется проверкой текста, написанного Артуром Дронем для нынешнего Радиодиктанта. Собственно, текст "Письмо, которое не заканчивается" ей понравился.

Очень хороший текст. Спасибо автору за такие теплые и красивые слова, которые он вложил в написание этого Радиодиктанта. Очень много разных знаков препинания. Есть и двоеточия, и восклицательные знаки, и вопросительные. Так, средней сложности,

– поделилась впечатлениями Кристина.

В сети ждали реакции Кристины

В частности, об этом свидетельствует пост, который в своем тредсе опубликовал деятель культуры Леонид Мартинчик. Он опубликовал совместное фото с Кристиной, сопроводив его несколькими лаконичными предложениями, которые должны были успокоить поклонников нынешнего Радиодиктанта 2026.

Все в порядке. Можете быть спокойны,

– написал он.



Леонид Мартинчик опубликовал совместное фото с Кристиной Гоянюк / Скриншот из тредса

Напоминаем, в прошлом году Кристина Гоянюк буквально разнесла всех сразу после прочтения Радиодиктанта. Собственно, она раскритиковала текст "Надо жить!", написанный Евгенией Кузнецовой. Также ей тогда не понравилось чтение актрисы Натальи Сумской. По словам Кристины, тот текст был "глуповатым" и "плохо прочитанным".

К слову, очень метко на эту тему пошутила журналистка Лена Чиченина. Она в своем тредсе выложила кадры, на которых можно увидеть, как диктант пишут Кристина Гоянюк и Наталья Сумская. А сопроводила она их таким текстом:

Надо было посадить Наталью и Кристину вместе. Раз Даша так круто все прочитала, то хоть бы какой-нибудь скандал был.



Лена Чиченина метко пошутила по поводу нынешнего Радиодиктанта 2026 / Скриншот из тредса

К счастью, в этом году скандала не произошло. И мы очень рады, что Радиодиктант справился со своей первоочередной задачей – объединить миллионы украинцев по всему миру. Не зря же нам в начале неоднократно подчеркивали, что важно присоединиться к этому флешмобу и не бояться делать ошибки.

Сама же Даша Астафьева, которая читала Радиодиктант, впоследствии обратилась к своим хейтерам. Она была максимально лаконична, из-за чего восхищение ею в сети возросло еще больше.