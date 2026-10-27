Кто является автором и чтецом текста Радиодиктанта 2026 года
Автором текста Радиодиктанта национального единства является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта называется "Письмо, которое не заканчивается".
Сегодня, 27 октября, украинцы вновь принимают участие во Всеукраинском радиодиктанте национального единства. Патриотический флешмоб проходит в День украинской письменности и языка.
Начало – в 11:00. 24 Канал рассказывает, где смотреть прямую трансляцию.
Автором текста Радиодиктанта национального единства является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта называется "Письмо, которое не заканчивается".
Читать этот текст будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.
Во время радиодиктанта будет проходить сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".
Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильное и будет доступен на всех континентах планеты:
Трансляция Радиодиктанта 2026: смотреть онлайн