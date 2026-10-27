Автором текста Радиодиктанта национального единства является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта называется "Письмо, которое не заканчивается".

Читать этот текст будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во время радиодиктанта будет проходить сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

Где посмотреть трансляцию

Радиодиктант традиционно будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Суспильное и будет доступен на всех континентах планеты:

Украинское радио и Радио Культура;

YouTube-канал Украинского радио;

телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильное Культура";

приложения: suspilne.radio и Дия.

Трансляция Радиодиктанта 2026: смотреть онлайн