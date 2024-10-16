"Важный общий ритуал": как Павел Вышебаба готовится читать Радиодиктант

Павел Вышебаба, писатель и военный, поделился, как готовится к Радиодиктанту национального единства, который будет читать 25 октября.

Павел Вышебаба рассказал об этапах подготовки к Радиодиктанту Украинскому радио.

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Как проходит подготовка к Радиодиктанту

Павел Вышебаба поделился собственным опытом написания текстов, начитыванием аудиокниг и сказок, и подготовкой к диктанту. Писатель заверил, что не сомневается, что хорошо прочитает диктант.

Мне кажется, я достаточно хорошо говорю и люди смогут расслышать все мои слова. Но я еще потренируюсь обязательно,

– сказал военный.

Отметил, что в процессе подготовки работает над произношением.

Но ваши коллеги мне пообещали, что они подскажут, как читать диктант. Потому что диктанты я писал очень много раз в своей жизни, но не диктовал. Поэтому мне сделают экспресс-курс с советами, которые я буду добросовестно выполнять,

– добавил Вышебаба.

В его планах встреча с актером Алексеем Гнатковским, который читал радиодиктант в прошлом году, чтобы посоветоваться "как оно" и "получить психологическую поддержку".

Вспомнил, что когда ему предложили читать радиодиктант, то не было мысли отказаться, но было нужно согласие командования. Надеется, что его собратья присоединятся:

Они одобрительно восприняли эту идею. И хотят даже, чтобы ребята из моей бригады, которые в это время будут отдыхать, также писали диктант и приняли участие,

– надеется военный.

Что касается критики, то военный относится спокойно и уверяет, что совсем не переживает.

Ранее Павел Вышебаба начитывал сказку "Кепка силы" о военном и его детей, для проекта Суспильного "Храбрые сказки". Вспомнил, что здесь важно было подобрать нужную интонацию для детей.

Вспомнил и о своем решении отказа от русского языка. И считает, что проект Радиодиктанта является очень важным для украинского общества.

Я бы призвал всех попробовать написать и не думать о том, будете ли вы отличниками, или сделаете 20 ошибок. Это на самом деле второстепенное на мой взгляд. А вот совместный ритуал, и когда в этом году госпожа Забужко написала текст, то есть гражданская и военный будут читать, это действительно Диктант национального единства в наши дни,

– отметил Вышебаба.

Что известно о Радиодиктант-2024

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября в 11:00 - ко Дню украинской письменности и языка.

Что такое Всеукраинский радиодиктант национального единства Традиционная ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку, акция единения, проходящая в День украинской письменности и языка. Впервые радиодиктант прошел в 2000 году. До 2022 года включительно радиодиктант проходил 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Радиодиктант называют самым массовым флешмобом осени.

Автором нынешнего текста является Оксана Забужко, ну а читать его будет Павел Вышебаба. Забужко в одном из интервью, поделилась, что это был тяжелый для нее текст, но тема "очень симпатичная".

Как можно присоединиться к Радиодиктанту

Радиодиктант транслируется в ряде медиа – на телевидении, радио и диджитале.

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала Суспильне Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Общественного.

Традиционно самыми активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, однако ежегодно радиодиктант пишут люди разного возраста и самых разных профессий.