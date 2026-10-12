Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы" (2023), книги прозы "Хемингуэй ничего не знает" (2025).

В марте 2022 года вступил в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны, пишет "Суспильне". Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту жизни в условиях войны.