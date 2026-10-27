"Со слезами на глазах": как и где украинцы писали Радиодиктант национального единства 2026

27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. К флешмобу присоединились соотечественники со всего мира.

Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". 24 Канал рассказывает, как и где писали диктант в этом году и какие впечатления остались у украинцев.

Как украинцы писали радиодиктант в 2026 году

В этом году диктант писали деятели культуры, педагоги, воины, ветераны, школьники с родителями, дипломаты, энергетики, представители духовенства, чиновники, актеры, блогеры и другие. Многие украинцы – впервые.

Автор текста – писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Чтецов было двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во время радиодиктанта проходил сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым". Удалось собрать почти миллион гривен. Сбор средств продолжается.

Артур Пройдаков советовал не бояться ошибок, ведь этот диктант – своеобразный ритуал объединения украинцев.

Ведущая Украинского радио Елена Зелинченко обратила внимание зрителей на красноречивое доказательство того, "как Россия пытается уничтожить украинское слово". В кадре – обгоревшие украинские книги после российских обстрелов.



Кадры с Радиодиктанта 2026 года / скриншот видео

Глава Минкульта Татьяна Бережная согласилась, что Радиодиктант – главное культурное и образовательное событие года в Украине.

Мы объединяемся, чтобы показать, что ценим и уважаем наш родной украинский язык, нашу литературу. И что очень важно: мы показываем, что всегда готовы учиться как украинцы,

– отметила она.

Военные в Николаевской области говорят, что этот диктант сплачивает коллектив и объединяет всю страну. И подчеркивают: "Все будет Украина!".



Кадры с Радиодиктанта 2026 года / скриншот видео

Украинские военнослужащие при этом признались, кому бы написали письмо. Виталий Гиренко, защитник о. Змеиного, пограничник, который более трех лет провел в российском плену, признался: "Я бы написал письмо своему брату, который защищает Украину на Харьковском направлении. Написал бы: "Держись!".

Наши воины при этом признаются: писали со слезами на глазах.

Многие украинцы присоединились к написанию диктанта в Канаде. Также – в Швеции, Германии, Польше и других странах мира.

Отметим, что украинцы писали диктант на станции "Академик Вернадский", в метрошколе в Харькове, в поезде, на работе, на позициях, в рамках тура за рубежом, на Днепровской ГЭС, в кафе, книжных магазинах и т. д.

Что говорят в сети

Украинцы положительно отзываются и о тексте диктанта этого года, и о его чтении:

Впечатления замечательные! Чтецы читали очень хорошо! Писать было комфортно.

Хороший текст, и писать было комфортно благодаря чтецам.

Хороший текст!!! Хорошие чтецы!!! Профессионально отработали ведущая, корреспонденты и видеооператоры! На этот раз все хорошо подготовились, и флешмоб сыграл свою роль – объединил украинцев, писать было одно удовольствие!

Даша и Артур диктовали отлично!



Украинцы о Радиодиктанте 2026 года / скриншот

Кристина Гоянюк, рекордсменка по написанию Радиодиктанта и многолетняя победительница, говорит, что в этом году текст очень хороший. Кристина отметила, что думала, что будет хуже, "но текст был удачно продиктован".

А Даша Астафьева, которая накануне флешмоба столкнулась с волной критики, после прочтения текста заявила: "Хочу сказать всем своим хейтерам: "Встал и вышел!".

К слову, Артур Дронь накануне напоминал: "Наш язык – для всех нас. Он для всех, кто к нему приходит. Он для всех. Для всех…".

Мы также сообщали, когда будет обнародован правильный текст радиодиктанта 2026 года.